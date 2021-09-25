Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ““VAKA SAYISI 19 BİN!” Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!” dedi.
“VAKA SAYISI 19 BİN!” Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter! pic.twitter.com/W0HUwQqRwm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.02, ikinci doz ortalaması yüzde 69.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 107 milyon 641 bin 923 oldu.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 24 Eylül verilerine göre, dün 355 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 197 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 bin 458 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 25 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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