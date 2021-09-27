Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 160 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 206 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız” dedi.
Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız. pic.twitter.com/PmhIAE5Nbv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021
Türkiye'nin 27 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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