Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

29 Ekim 2021 Cuma, 18:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA'DAN ANNE ADAYLARINA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI” dedi.

GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI pic.twitter.com/jSBbznEUSD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2021

Türkiye'nin 29 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: