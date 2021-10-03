Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 20:30
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 4 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 194 kişi hayatını kaybetti.

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Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı.

Türkiye'nin 3 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 



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