Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti.
'ZAMANI GELEN AŞI' ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını paylaşarak, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.
Türkiye'nin 31 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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