Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

31 Ekim 2021 Pazar, 19:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti.

'ZAMANI GELEN AŞI' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını paylaşarak, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.

Türkiye'nin 31 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



