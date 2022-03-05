Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 5 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 5 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 174 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 57 bin 894 olarak kayıtlara geçti.
24 saatte yapılan test sayısı ise 360 bin 353 oldu.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 4 Mart verilerine göre, dün 365 bin 614 test yapılmıştı. Dün, 38 bin 283 vaka tespit edilirken, 180 kişi hayatını kaybetmiş ve 63 bin 311 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 5 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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