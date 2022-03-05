Mainz 05-Borussia Dortmund karşılaşması Covid-19 sebebiyle ertelendi
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 25. haftada oynanması planlanan Mainz 05-Borussia Dortmund karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.
Almanya Kulüpler Birliği'nden (DFL) yapılan açıklamada, 6 Mart’ta oynanması planlanan Mainz 05-Borussia Dortmund müsabakasının, Mainz 05 Kulübü'nde çıkan pozitif Covid-19 test sonuçlarından dolayı ertelendiği belirtildi.
Mainz 05 Kulübü futbolcularının kendi evlerinde karantinada olduğu öğrenilirken takımın, kuralların gerektirdiği minimum sayıda oyuncuya sahip olmaması sebebiyle karşılaşmanın ertelendiği kaydedildi.
Lig yönetiminden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mart’ta oynanacağı aktarıldı.
Mainz 05 Kulübü'nden yapılan açıklamada, aralarında 13 futbolcunun bulunduğu 19 kişinin Covid-19’a yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
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