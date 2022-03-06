Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 6 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

06 Mart 2022 Pazar, 19:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 6 Mart Pazar gününe ait verilere göre 348 bin 146 test yapıldı.

170 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 27 bin 671 yeni vaka tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 50 bin 241 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.98, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 712 bin 192, 2’nci dozda 52 milyon 858 bin 604 ve 3’üncü dozda 27 milyon 275 bin 568 olmak üzere toplam 145 milyon 990 bin 177 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Türkiye'nin 6 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: