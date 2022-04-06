Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 20:11

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 7 Nisan’a ait verilere göre, 220 bin 536 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 10 bin 314 yeni vaka tespit edilirken 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 332 kişi sağlığına kavuştu.