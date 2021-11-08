Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart” dedi.
7 KASIM VERİLERİ
Bakanlığın 7 Kasım verilerine göre, dün 347 bin 783 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 304 vaka tespit edilirken, 200 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 852 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 8 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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