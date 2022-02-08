Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca iki bilgi paylaşarak yurttaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA YENİDEN 110 BİNİN ÜZERİNDE
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" ifadelerine yer verdi.
Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır. pic.twitter.com/sW23NwO2Rf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2022
Türkiye'nin 8 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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