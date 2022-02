Araştırma ortaya koydu: Külotlu çorap, maskeyi Covid-19'un yayılmasına karşı daha güçlü kılıyor

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskerin nasıl güçlendirilebileceği konusunda çeşitli deneyler yaptı.

İnsanların evde uygulayabileceği ve kolay erişilebilir malzemelerle koronavirüsün yayılmasına karşı maskelerin nasıl güçlendirilebileceği sorusundan harekete geçen uzmanlar, lastik toka ve bant gibi malzemeleri test etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, test edilen yöntemler arasında, maskelerin yüze daha sıkı oturması için kulak bantları bağlanması veya boşlukların bandajlarla doldurulması gibi taktikler denendi.

Günümüzde kullanılan maskelerin yüze tam oturmaması ve bu nedenle alınan ya da verilen nefesi gerektiği gibi filtrelememesi gibi eleştirilere odaklanan bilim insanları, maskenin üzerine külotlu çorap geçirilmesinin maskenin virüsün yayılmasını önlemede en güçlü yöntem olduğunu ortaya koydu.Buna göre, üzerine külotlu çorap geçirilmiş maskeden partiküllerin geçebilme oranının, normal bir maske kullanıcından 7 kat daha düşük olduğu tespit edildi. Bilim insanları külotlu çorap sayesinde maske ile yüz arasındaki boşlukların büyük oranda kapandığını ve burun ve ağız kısmında tam bir filtreleme sağladığını kaydetti.

