Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı.
Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
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