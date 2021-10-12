Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 15:45
Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi
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Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.


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