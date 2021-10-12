Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi

12 Ekim 2021 Salı, 15:45

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.