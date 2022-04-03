Son Dakika: Sağlık Bakanlığı,3 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 3 Nisan’a ait verilere göre, 211 bin 68 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 9 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 312 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Polise ateş açan şahıs vuruldu
- Yeni Şafak yazarı laikliği hedef aldı
- Yusuf Yazıcı'yı tutabilene aşk olsun...
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- İstanbul'da iş yeri önünde patlama
- 'Avrupa'dan Rusya çağrısı: 'Failler hesap verecek'
- Bir altın madadalya da Murat Fırat'tan!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Rusya'nın Ukrayna'daki hamleleri çekilme mi?