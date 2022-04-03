Son Dakika: Sağlık Bakanlığı,3 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

03 Nisan 2022 Pazar, 19:28

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 3 Nisan’a ait verilere göre, 211 bin 68 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 9 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 312 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.