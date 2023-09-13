Son Dakika... Sahte para basan şebekeye operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte Euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:52
Son Dakika... Sahte para basan şebekeye operasyon: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, sahte para basıp piyasaya sürdüğü değerlendirilen bir şebeke tespit edildi.

Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İki şube tarafından Esenyurt'ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin Euro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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İstanbul sahte para Şebeke Operasyon

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