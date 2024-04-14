Son Dakika... Saldırı sonrası ilk temas: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:13
Son Dakika... Saldırı sonrası ilk temas: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklar görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı: 

"Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti."

Diplomatik kaynakların açıklamalarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de telefonda görüştü. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.


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