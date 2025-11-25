Son Dakika... Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama meydana geldi: 1 kişi yaralandı

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu.
Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı.
Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit Katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu: "Olayın emanet biriminde meydana geldiği, müdahalenin sürdüğü ve kesin nedenin inceleme tamamlanınca açıklanacağı ifade edilmiştir. Geçmiş olsun diyorum; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama hakkında sorduğum soruya verilen cevap şu şekildedir:
Olayın emanet biriminde meydana geldiği, müdahalenin sürdüğü ve kesin nedenin inceleme tamamlanınca açıklanacağı ifade edilmiştir.
