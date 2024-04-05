Son Dakika... Şanlıurfa’da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:31
Son Dakika... Şanlıurfa’da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Abone Ol google-news

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 44 BA 245 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen kamyon, Arıkök Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği kazada, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2'si çocuk 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Şanlıurfa haberleri trafik kazası haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

25 yaşındaki işçinin ölümündeki ihmaller bilirkişi raporunda: Topraklama olmadığı ortaya çıktı!

25 yaşındaki işçinin ölümündeki ihmaller bilirkişi raporunda: Topraklama olmadığı ortaya çıktı!
Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar

İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu
Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’

Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme

Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu