Son Dakika: 'Sansür Yasası'nın 29. maddesi oylamada kabul edildi

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:28

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. Maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Düzenleme ile Türk Ceza Yasası'na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi, "endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya" yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan söz konusu madde şöyle:

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

AYM'YE GİDİLECEK

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yasa teklifini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda hemen Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapacaklarını açıkladı.

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