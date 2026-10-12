Son Dakika... Saraçhane davasında karar: 88 genç hakkında beraat!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolara katılan gençlerin yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 45 kişiden 44’ünün “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraatine hükmetti.

Mahkeme, bir kişiye ise sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle “suç işlemeye tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

KABOĞLU: “ÖZGÜRLÜK YASAKLANMADIKÇA GEÇERLİDİR”

Duruşmaya katılarak beyanda bulunan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına dikkat çekti.

Kaboğlu, “Şiddet hiçbir biçimde özgürlükle bağdaşmaz. Özgürlük ise yasaklanmadıkça geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, İstanbul Valiliği’nin 19 Mart 2025’te aldığı dört günlük toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının hukuka aykırı bulunduğunu da hatırlattı.

İstanbul Barosu’nun açtığı davada verilen iptal kararının, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından Valiliğin istinaf başvurusu reddedilerek kesinleştirildiğini anımsattı.

Kaboğlu, “Bugün burada verilecek beraat kararı ve gerekçesi, adalet anlayışına katkıda bulunacaktır” dedi.

88 GENÇ BERAAT ETTİ

İlk 45 kişinin yargılamasının tamamlanmasının ardından aynı mahkemede, dosya kapsamındaki diğer 45 gencin yargılamasına geçti.

Avukatların beraat talebini dile getirmesinin ardından kararını açıklayan İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 44 kişinin daha beraatına karar verdi.

Bir kişi hakkında ise yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle “suç işlemeye tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Böylece peş peşe görülen iki duruşmada 90 gençten 88’i hakkında beraat, 2 kişi hakkında ise ceza ile birlikte HAGB kararı verildi.