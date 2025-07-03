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Son dakika... Saraçhane eylemcilerinden 15'ine tutuklama talebi!

Son dakika... Saraçhane eylemcilerinden 15'ine tutuklama talebi!

3.07.2025 14:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Saraçhane eylemcilerinden 15'ine tutuklama talebi!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçinin tutuklanmasının 100. gününde (1 Temmuz) düzenlenen Saraçhane mitinginde gözaltına alınan kişilerden 15’i hakkında tutuklama talep edildi. 18 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 33 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

15 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık tarafından şüphelilerden 7’si “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8’i ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanuna muhalefet” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Diğer 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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