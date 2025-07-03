Son dakika... Saraçhane eylemcilerinden 15'ine tutuklama talebi!

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 33 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
15 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL TALEBİ
15 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılık tarafından şüphelilerden 7’si “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8’i ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanuna muhalefet” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Diğer 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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