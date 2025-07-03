Son Dakika... Saraçhane eylemlerinde 34 kişi adliyeye sevk edildi

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında gözaltına alınan 34 yurttaşın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
42 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.
8 kişi işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.
GAZETEMİZ MUHABİRLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Saraçhane'de düzenlenen mitingi takip eden gazetemiz muhabirleri İrem Karataş, Erdem Öktem ve Engin Deniz İpek, Bozdoğan Kemeri dolaylarında yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınmıştı.
Karataş ve Öktem, serbest bırakılırken; diyabet hastası olduğu bilinen İpek ise sağlık kontrolüne götürülmüştü.
İpek, hastane sonrası Emniyet'e götürülmeden serbest bırakılmıştı.