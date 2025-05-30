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Son Dakika... Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 14 genç hakkında tahliye kararı

Son Dakika... Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 14 genç hakkında tahliye kararı

30.05.2025 16:45:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 14 genç hakkında tahliye kararı

İBB'ye yönelik operasyonlarda İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı Saraçhane'de yapılan eylemlerde tutuklanan 14 genç hakkında tahliye kararı verildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 14’ü 68 gündür tutuklu 16 gencin davasında ilk duruşma, bugün İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, Silivri’de, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda yapıldı.

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Edinilen bilgiye göre tutuklu 14 genç hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. 

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