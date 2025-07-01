Son Dakika... Saraçhane mitingi sonrası polisten yurttaşlara müdahale!

CHP'nin İBB operasyonunun 100. gününde Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitinge on binlerce yurttaş katıldı.
Saraçhane'de yapılan CHP'nin mitinginin ardından polis yurttaşlara müdahale etmeye başladı.
Mitingin bitiminde polis kitlenin dağılması için biber gazı kullanmaya başladı.
Yurttaşlar ve polis arasında yer yer arbede yaşanıyor.
Polis müdahalesinin ardından fenalaşan bir genç CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz eşliğinde ambulansa bindi.
#SonDakika— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 1, 2025
Polis müdahalesinin ardından fenalaşan bir genç CHP'li Deniz Yavuzyılmaz eşliğinde ambulans aracına bindi. pic.twitter.com/87lYBXSeXE