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Son Dakika... Saraçhane mitingi sonrası polisten yurttaşlara müdahale!

Son Dakika... Saraçhane mitingi sonrası polisten yurttaşlara müdahale!

1.07.2025 22:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Saraçhane mitingi sonrası polisten yurttaşlara müdahale!

Saraçhane'de yapılan CHP'nin mitinginin ardından polis yurttaşlara müdahale etmeye başladı.

CHP'nin İBB operasyonunun 100. gününde Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitinge on binlerce yurttaş katıldı.

Saraçhane'de yapılan CHP'nin mitinginin ardından polis yurttaşlara müdahale etmeye başladı. 

Mitingin bitiminde polis kitlenin dağılması için biber gazı kullanmaya başladı.

Yurttaşlar ve polis arasında yer yer arbede yaşanıyor.

Polis müdahalesinin ardından fenalaşan bir genç CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz eşliğinde ambulansa bindi.


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