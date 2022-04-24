Son Dakika: Sarıyer'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Son dakika gelişmesi... Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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