Son Dakika: Sarıyer'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika gelişmesi... Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 19:32
Son Dakika: Sarıyer'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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