Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı

Ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında yeni bir gözaltı işlemi gerkçekleştirildi. Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.



Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu/ uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici açıklamalarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın 09.04.2026 tarihinde gözaltına alınmasına karar verilmiştir."

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Yusuf Güney de yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Güney'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Sonucun adından ilk yaptığı açıklamada utanılacak bir şey yapmadığını belirten şarkıcı, "Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız." demişti.

AYAHUSKA NEDİR?

Genellikle Güney Amerika kökenli bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen ve içinde halüsinojen (hayal gördüren) maddeler barındıran Ayahuska çayı, Türkiye’de uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kapsamında değerlendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’na göre uyuşturucu maddeyi ve kullanımını her türlü mecrada özendirmek ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.