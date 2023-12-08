Son dakika... Savcılıktan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:36

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında bir diplomata ait olduğu belirlenen edilen otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Bu kazada ağır yaralanan Göçer, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 gündür yaşam mücadelesi veren Göçer yaşamını yitirdi.

Motokurye Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda yaşamını yitiren motokurye Yunus Emre Göçer’in kusurlu olmadığına kanaat getirilerek asli kusurun Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud’da olduğu ifade edildi. Davada yeni bir gelişme yaşandı.

Göçer’in yaşamını yitirmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama emri talep etti. Söz konusu kararda, “İfadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının sevk durumunun değerlendirmesi hususunun, yakalama emir yazısı ve yakalama müzekkeresinde belirtilmesine, karar verilmesi kamu adına talep olunur” ifadeleri yer aldı.