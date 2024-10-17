Son Dakika... Şebnem Korur Fincancı davasında karar
Son dakika haberi... Eski TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddiaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar belli oldu.
Eski Türk Tabipler Birliği'nin (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" yönündeki sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar verildi.
Edinilen bilgiye göre; Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler: #Şebnem Korur Fincancı
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