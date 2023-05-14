Son dakika seçim 2023... Ankara'da mühürsüz zarf ve pusulalar için tutanak tutuldu

Yayınlanma: 14.05.2023 - 10:09

Güncelleme: 14.05.2023 - 10:21

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00’de sona erecek.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Dokuz8'in haberine göre, oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte farklı bölgelerde usulsüzlük tespitleri de yapılmaya başlandı. Dokuz8 Haber'in aktardığına göre Ankara'da Sümer Deniz İlkokulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Kavaklıdere Ortaokulu ve Mimar Kemal Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi başlamadan önce mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu.