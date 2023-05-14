Son dakika seçim 2023... Usulsüzlükler başladı: YSK tutanak defterinde 'ikinci tur' ibaresi

Yayınlanma: 14.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 14.05.2023 - 09:41

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Kamuoyunda seçim güvenliğine ilişkin endişelere karşı siyasi parti temsilcileri gerekli önlemlerin alındığını belirtirken usulsüzlük haberleri gelmeye başladı.

İleri Haber'in aktardığına göre, Muğla'daki bir okuldaki YSK'nin tutanak defterinde "ikinci tur" ibaresinin yer aldığı tespit edildi.

Kentteki Marmaris İlköğretim Okulu'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık kurulu tutanak defterinde "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylama ve Referandum" ibaresinin yer aldığı görüldü.