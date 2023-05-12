Son Dakika: 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:44

GSM operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi. Gazeteci Alican Uludağ'ın duyurduğu haber sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'a konuşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, “Plazada internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip yavaşlatılabilir. İki gün boyunca altyapı ile ilgili teknik ekibimiz ofiste çalışacak” diye konuştu.

“VPN bağlantısı bizim kendi dahili şebekemize bizim ekiplerimizin bağlanması demek. Teknik çalışma yapılırken dışardan arkadaşlarımızın VPN’ye erişememesi gerekiyor” diyen Erkan, “Türkiye’de interneti sadece Turkcell sağlamıyor. Türkiye’nin Turkcelli olarak daha önceki seçimlerde de aynı uygulamaları yaptık. Süreci çok hassas yönetiyoruz. Allah korusun bu internet… Ama bizim işimiz erişimin kopmaması. Çok iddialı bir cümle ama Turkcell interneti çökmez. Teknoloji işinde mutlaka aksilikler olur biz onlar olmasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Daha önceki seçimde de bu çalışmayı yaptık. Turkcell ile ilgili bir sorun oldu mu? Olmadı. Biz bu seçimin tarafı değiliz. Birçok kuruma partilere, kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TURKCELL'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Turkcell'den kamuoyuna yapılan resmi açıklamada şunlar yer aldı:

"Özellikle etkileşimin arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gereklidir.

Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yapılan şirket içi bilgilendirme notudur.

Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz hizmet verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınmasını içermektedir.

Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının VPN üzerinden sisteme bağlanıp herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir.

Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyuna bilgisine saygıyla sunulur."