Son Dakika: Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Son dakika gelişmesi... Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emre Olur örgüt üyeliğinden tutuklandı.
Emre Olur'un avukatı Odatv'ye yaptığı açıklamada Volkan Bahadır yaptığı açıklamada Emniyet'te kötü muamele görmediklerini ifade ederek "Savcı birçok gazeteci ismi 'Sedat Peker ile görüşmek istedi mi' diye sordu" dedi.
Volkan Bahadır sözlerine şöyle devam etti:
- Emre Olur dün 38 sayfa ifade verdi. Tweetleri kendi attığını kabul etti. 2 suçlama var: Suçu ve suçluyu övmek ve örgüt üyeliği.
- Dubai'den Belgrad'a Belgrad'tan ise Tiran'a uçuyor. Bu bileti Birleşik Arap Emirlikleri polisi veriyor. Direkt göndermiyor. Sırbistan kabul etmiyor ve Arnavutluk Havalimanı'nda gözaltına alınıyor.
Emre Olur’un İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ve İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki ifadesi “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Suç ve suçluyu övme” suçu kapsamında alındı.
Emniyet’te 38 sayfa ifade veren Olur’a çok sayıda soru yöneltildi.
NE OLMUŞTU?
Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından arama kaydı Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.
Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü.
AYRINTILAR GELİYOR...
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