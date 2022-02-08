Son dakika: Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Halil Falyalı suikast sonucu öldürüldü

08 Şubat 2022 Salı, 20:54

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de öldü.

Kıbrıs medyasındaki haberlere göre Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, Girne Çatalköy'de otomatik silahlarla tarandı. Saldırıda ağır yaralanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olaya dair haberlere göre, bir otelden evine gitmek için yola çıkan Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, evine çok yakın bir noktada pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu.

KURTARILAMADI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Falyalı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamdı.

Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, bundan bir ay önce cezaevinden tahliye edilmişti.

Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, ekim ayında polise teslim olmuştu. Falyalı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla serbest kaldığını duyurmuştu.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Falyalı, Sedat Peker’in iddialarına göre Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticaretinin de merkezinde yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ekim’de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne’de mahkeme karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verilmişti.