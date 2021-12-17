Son Dakika | Halil Falyalı cezaevinden tahliye edildi
Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, ekim ayında polise teslim olmuştu. Falyalı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla serbest kaldığını duyurdu.
Hakkında organize suç örgütü lideri olduğuna yönelik iddianame hazırlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker, KKTC'li iş insanı Halil Falyalı'yı, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.
İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne'de polise teslim olmuştu.
Instagram hesabından bugün yaptığı bir paylaşımla serbest bırakıldığını duyuran Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldığı öğrenildi.
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