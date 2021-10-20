Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:35

KKTC’de ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen ve hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak yargılanma kararı bulunan Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Detay Kıbrıs'ın haberine göre; Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavisine başlanan Halil Falyalı’nın tetkiklerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.