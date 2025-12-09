Son Dakika... Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU
Açıklama, şu şekilde:
"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır.
2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir.
Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır.
Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile, yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.
Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."