Son Dakika... Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 23:31

Güncelleme: 03.12.2024 - 23:31

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Karar üzerine ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı. Parlamentodan 'geçersiz' kararının çıkması üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.

Söz konusu durumun ardından Seul Büyükelçiliği bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır."



