Son Dakika... Şile'de fabrikada art arda patlama
İstanbul'da Şile'de bir fabrikada patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Şile'de elektrik malzemeleri üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Avcıkoru Mahallesi'ndeki geniş bir alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına havadan da müdahale ediliyor.
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