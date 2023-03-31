Son Dakika... Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
Silivri Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 79’u İstanbul, Edirne ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rüşvet çarkının deşifre edildiği operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi gerçekleştirdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin
yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası
üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon
gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında 25 Nisan 2022 ve 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan ve “işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin eden" personelin de bulunduğu 93 şüpheli belirlendi.
Yapılan
teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul merkezli Edirne ve Konya
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapı operasyonlarda haklarında
yakalama kararı bulunan 93 şüphelinin 79’u gözaltına alındı. Yakalanan
rüşvetçiler, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine
getirildi.
Polis, adreslerde bulunamayan firari durumdaki 14 şüphelinin
yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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