Son Dakika: Silivri'de kaymakamlık önünde polislere bıçaklı saldırı

Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 11:33
Son Dakika: Silivri'de kaymakamlık önünde polislere bıçaklı saldırı
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Silivri’de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir dizi ziyaret için Silivri'de bulunuyordu.

AYRINTILAR GELİYOR...


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