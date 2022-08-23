Son Dakika: Silivri'de kaymakamlık önünde polislere bıçaklı saldırı
Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.
Silivri’de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir dizi ziyaret için Silivri'de bulunuyordu.
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