Son Dakika: Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:19

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:00

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022 tarihinde, Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde bir binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş, hayatını kaybederken, Bozkurt yaralı kurtuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında silah ateşleyen firari şüpheli Eray Özyağcı geçen günlerde, cinayetin üzerinden geçen bir ayı aşkın süre sonunda Yunanistan'a kaçmak üzereyken Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Özyağcı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcı vekiline ifade veriyor.