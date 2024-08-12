Son Dakika... Şırnak’ta saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... Şırnak’ta Çalışkan Beldesi yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi yakınlarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre patlama, saat 12.30 sıralarında Siyahkaya bölgesinde bulunan maden ocakları mıntıkasında 34 YHF 60 plakalı yolcu minibüsü ve bir başka aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: HUSUMETTEN KAYNAKLADIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.
SİLOPİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2024
Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi
Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana…
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