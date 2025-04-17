Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:12

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saatlik ameliyat geçiren ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Florance Nigthingale hastanesi'nden yapılan açıklamada Önder için "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. " denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

''SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ''

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

YILMAZ'DAN HASTANEDE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastanede yaptığı ziyaretin ardından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin iyi gittiğini ancak uzun erimli bir dönem olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz" ifadelerini kullandı.