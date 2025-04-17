Ceren Önder Kandemir kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, X hesabından paylaştığı mesajda babasına "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için" diye seslendi. Peki, Ceren Önder Kandemir kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder’in kızı yazar Ceren Önder Kandemir, “Babam duaya inanır, dua edin” dedi. Peki, Ceren Önder Kandemir kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR?
Ceren Önder Kandemir, 1992 yılında dünyaya geldi. Türk siyasetinde önemli bir figür olan Sırrı Süreyya Önder’in tek çocuğu olan Ceren Önder, zaman zaman kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri haline geldi. Ceren Önder'in 'Ayıp Payı' isimli bir şiir kitabı vardır.
CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMLE EVLİDİR?
Ceren Önder, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Abay ile yaptı. Bu evlilik bir süre sonra sona erdi.
Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Ceren Önder Kandemir
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