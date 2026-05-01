Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Şişli ve Mecidiyeköy ablukada: 1 Mayıs gözaltıları başladı!

1.05.2026 09:53:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci Gülnur Saydam
Takip Et:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde iktidarın "Taksim korkusu", İstanbul’un kalbi Şişli ve Mecidiyeköy’ü adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın Taksim Meydanı’nı halka kapatan irade, Şişli’nin yollarını ablukaya alarak hayatı durma noktasına getirdi.

Fotoğraf ve Video: Gülnur Saydam, Erdem Öktem, Ufuk Sepetci

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Şişli ve Mecidiyeköy başta olmak üzere Taksim’e çıkan bütün yollar kapatıldı.

Halaskargazi Caddesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yol devasa demir bariyerlerle mühürlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, işe gitmek isteyen yurttaşlara ve sokağa çıkmak isteyenlere cadde yine kapalıydı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olduklarını belirten çok sayıda yurttaş, yasak kararına tepki gösterdi.

ŞİŞLİ’DEN TAKSİME HER YER KAPALI

Öte yandan Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen gruplara izin verilmezken, ara sokaklarda biriken kalabalık ile yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İlgili Konular: #Mecidiyeköy #1 Mayıs #abluka