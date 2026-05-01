Son Dakika... Şişli ve Mecidiyeköy ablukada: 1 Mayıs gözaltıları başladı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Şişli ve Mecidiyeköy başta olmak üzere Taksim’e çıkan bütün yollar kapatıldı.

📌İstanbul'daki 1 Mayıs yasakları nedeniyle çok sayıda yol kapatıldı.



Mecidiyeköy ve Şişli'deki işyerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan yurttaşlar, yasaklara tepki gösterdi.



Bir yurttaş, olumsuz hava koşullarına rağmen dakikalardır yürüdüğünü belirterek, isyan…

Halaskargazi Caddesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yol devasa demir bariyerlerle mühürlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, işe gitmek isteyen yurttaşlara ve sokağa çıkmak isteyenlere cadde yine kapalıydı.

Mecidiyeköy'de 1 Mayıs ablukası:



Ankara'dan gelen yurttaşın oteline geçmesine bile izin verilmedi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olduklarını belirten çok sayıda yurttaş, yasak kararına tepki gösterdi.

ŞİŞLİ’DEN TAKSİME HER YER KAPALI

Öte yandan Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen gruplara izin verilmezken, ara sokaklarda biriken kalabalık ile yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.