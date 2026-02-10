Son Dakika... Slaughter to Prevail ve Behemoth grubunun konseri vardı: Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde düzenlenecek her türlü etkinliğin iki gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, konserler hakkında, "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"YASAKLANMASI KARARI ALINMIŞTIR"

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır."

"İSLAMİ BİR GRUBUN ŞEYTANİ PROGPAGANDA YAPTIĞIMIZI İDDİA ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Slaughter to Prevail üyesi Alex Terrible’dan İstanbul konserlerinin iptali sonrası açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Terrible, "Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Seçilmiş hükümete baskı uygulayan İslami bir grubun, şeytani propaganda yaptığımızı iddia ettiğini öğrendik, bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Gitaristimiz Jack sahnede göğsünde Ortodoks haçıyla performans sergiliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Saygıyla belirtmek isterim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok hassas bir durum" ifadelerini kullandı.