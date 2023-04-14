Son Dakika... Soylu duyurdu: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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