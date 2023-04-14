Son Dakika... Soylu duyurdu: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:25
Son Dakika... Soylu duyurdu: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler