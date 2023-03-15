Son Dakika... Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama: '3 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:44

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, “163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor, yaklaşık 10 ekip. Tabii selle ilgili gerekli hem uyarılar yapmıştık, hem de bölgede gerekli tedbirleri almaya çalışmıştık. Fakat burada bir aile sel sularına kapıldı. 4 kişiden bir kişinin cenazesine ulaştık” dedi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Soylu, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Koordinatör valilerin, tüm görevlilerin bölgede olduğunu ifade eden Soylu, “Yollar açık, elektrik var, su var” diye konuştu.

DERE YATAĞI UYARISI

Bölge için birkaç gündür uyarıları olduğunu ifade eden Soylu, özellikle dere yataklarının etrafında bulunulmamasını istedi. Soylu, “İlgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var, uyarılara da riayet etmek gerekir” ifadelerini kullandı.