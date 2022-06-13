Son Dakika: Stajyer avukat intihar etti!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:38

İzmir Avukat Hakları Grubu, İstanbul Barosu'na kayıtlı stajyer avukat T.Ç. Galata Kulesi’nden atlayarak yaşamına son verdiğini açıkladı.

İzmir Avukat Hakları Grubu, paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul Barosu mensubu stajyer avukat T.Ç.’nin Galata Kulesi’nden atlayarak hayatına son verdiğini üzülerek öğrendik. İlk gelen bilgiler maddi nedenlerle yaşamına son verdiği yönünde. Ailesine, sevenlerine ve meslek camiamıza başsağlığı dileriz. #AvukatlarÖlüyor"

İstanbul Barosu mensubu stajyer avukat T.Ç.’nin Galata Kulesi’nden atlayarak hayatına son verdiğini üzülerek öğrendik. İlk gelen bilgiler maddi nedenlerle yaşamına son verdiği yönünde. Ailesine, sevenlerine ve meslek camiamıza başsağlığı dileriz.#AvukatlarÖlüyor pic.twitter.com/DX2mqwE1qu — Avukat Hakları Grubu İzmir (@AHGizmir) June 13, 2022

"AVUKATLAR ÖLÜYOR"

Konuya ilişkin Avukat Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir genç meslektaşımız daha geçinemediği için, yaşayabileyeceği iyi bir gelecek göremediği için intihar etti. Başta TBB ve İstanbul Barosu olmak üzere tüm sorumluları bu intiharları engelleyebilecek çözümler bulmaya davet ediyoruz. #AvukatlarÖlüyor"