Son Dakika: Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Taksici Oğuz Erge’yi (44) silahla öldüren Delil Aysal (19) hakkında hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:29
Son Dakika: Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu
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Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda, soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)’nin ölümü, tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Oğuz Erge’nin cenazesi, memleketi Aydın’da defnedilmişti. Herkesin kanını donduran görüntülerin ardından katil Delil Aysal, suç aleti silahla birlikte yakalanıp tutuklandı.

Kamuoyunda geniş bir tepkiye yol açan olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı süratle soruşturmayı yürüttü.

Taksici Oğuz Erge’yi acımasızca 3 kurşunla öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.


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